«Счастье для родителей»: Елена Голунова подловила дочку-хохотушку за обеденным столом

У финалистки одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой подрастают двое маленьких детей — дочка Милана и сын Андрей.

Оба малыша появились на свет, когда их маме было за пятьдесят лет.

Елена Голунова наслаждается своим материнством и часто делится радостью с аудиторией в Instagram.

Сына Андрея Елена Голунова пока не показывает, а вот дочка Милана периодически появляется в микроблоге мамы.

На этот раз Елена Голунова подловила годовалую Милану, когда та сидела на кухне за своим столиком и что-то пила из детского поильничка. При этом малышка весело хохотала.

«Улыбки наших детей — счастье для родителей! Сердце согревает дыхание любви! Счастья всем, здоровья и всего самого наилучшего! Удачи вам во всем», — подписала кадр Елена Голунова.

Напомним, всего у экстрасенса пятеро детей: четыре сына, трое из которых уже взрослые, и дочка Милана.

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