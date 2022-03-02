«Решила, что моя дочь в деньгах купается»: мама Водяновой вспомнила, как модель начала карьеру во Франции

Мама модели Лариса Кусакина призналась, что ахнула, когда получила первый денежный перевод от дочки.

Наталья Водянова уже много лет живет во Франции. Она продолжает работать в сфере моды. Наталья не пропускает модные показы в Париже и порой сама выходит на подиум. Примечательно, что также она обрела счастье в личной жизни.

Уже больше 10 лет модель строит отношения с миллиардером Антуаном Арно. У них подрастают сыновья Максим и Роман. От первого брака с британским аристократом у нее есть еще трое детей — Лукас, Нева и Виктор.

Но раньше Наталья не только не была богатой и знаменитой. Она ушла из школы после 9-го класса, чтобы помогать маме содержать семью. Будущая звезда подиумов торговала на рынке.

Тогда ее заметили в модельном агенстве и предложили поехать работать в Париж. В интервью мама Водяновой Лариса Кусакина призналась, что ее наследница изменилась. Она с гордостью вспомнила о том, как Наталья начала карьеру и стала успешной.

«Что ни обложка или рекламный билборд, везде Наталья Водянова! Лишь годы спустя я узнала, что этот поворот был не из легких», — отметила родительница модели. «Когда она уехала в Париж, буквально сразу стала присылать оттуда деньги. Помню, получив первый перевод от нее, 200 долларов, ахнула: по тем временам это была огромная сумма! Решила, что моя дочь во Франции в деньгах купается. А потом выяснилось, что Наташа снимала квартиру вместе с другими девочками-моделями и 70% заработка отдавала агентству. На оставшиеся средства надо было и питаться, и одеваться, и жилье оплачивать», — пояснила Кусакина.

Она также подчеркнула, что Наталья изначально уехала из России, чтобы помочь семье. Она переводила свой гонорар, а сама экономила на всем: ела дешевую еду, почти не пользовалась транспортом, пишет WDay.ru.

Но теперь модель всегда готова помочь родным. Она ездит к маме и сестре, которые живут в Нижнем Новгороде. Водянова даже отправляла на море свою бабушку, но в прошлом году 92-летняя Лариса Гавриловна умерла.

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