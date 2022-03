«Ты чувствуешь мое сердце?»: Ольга Бузова покрасовалась перед камерой в наряде с принтом «тай-дай» и цепях под серебро

Экс-участница «Дома-2», а ныне популярная певица и телеведущая Ольга Бузова на днях вернулась в Россию из Африки, где принимала участие в съемках реалити-шоу «Звезды в Африке».

В Москве Ольга Бузова тут же окунулась в работу. Судя по всему, звезду вновь ожидали съемки.

В сторис микроблога Ольга Бузова предстала в экстравагантном наряде с принтом «тай-дай», с массивными сережками и цепями, которые в несколько рядов обвили ее шею.

У Ольги Бузовой при этом очень броский макияж, который делают специально для съемок или выхода на сцену, а волосы собраны в конский хвост.

Перед камерой Ольга Бузова покрасовалась под хит группы Bring Me The Horizon Can You Feel My Heart — «Ты чувствуешь мое сердце?».

В финале коротенького видео Ольга Бузова сложила руки в форме сердца, давая понять, что с любовью относится ко всем своим поклонникам.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.