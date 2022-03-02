«Она уже не такая мягкая и покладистая»: мама Водяновой рассказала о том, как изменилась модель

Наталья Водянова уже давно стала знаменитой российской моделью. Она строит карьеру с 17 лет. Ранее в интервью Наталья признавалась, что, торгуя на рынке в Нижнем Новгороде, даже не могла представить, что будет дефилировать по подиуму.

Теперь у нее есть большой особняк в Париже. Модель счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Они воспитывают сыновей Максима и Романа. Более того, бизнесмен полюбил и ее детей от первого брака: Лукаса, Неву и Виктора.

Недавно Водяновой исполнилось 40 лет. Она не стала устраивать праздник. А вот ее мама Лариса Кусакина, которая продолжает жить в Нижнем Новгороде, дала интервью. Она призналась, что очень гордится своей наследницей. При этом родительница звезды не стала скрывать, что за время жизни в Париже ее дочка очень изменилась.

«Наташа, вопреки моим опасениям, быстро адаптировалась к новым реалиям. Жизнь ее сильно изменила: сегодня она уже не такая мягкая и покладистая, умеет говорить нет и четко следовать своей линии. При этом в душе осталась очень доброй и сопереживающей. С годами дочь пришла к вере и сейчас является глубоко православным человеком», — рассказала Кусакина.

Она отметила, что порой готовит для дочки постную еду: гречку, овощи, грибы — пишет WDay.ru. Хоть Водянова и живет в другой стране, она каждый год навещает родных и не раз привозила в Россию детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!