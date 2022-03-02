«Помимо страха и злости, есть любовь и забота»: Туктамышева призвала направить энергию в другое русло

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева обратилась к своей аудитории в Instagram.

Прославленная фигуристка Елизавета Туктамышева сочла своим долгом публично высказаться на фоне событий на Украине.

В Instagram чемпионка мира обратилась к аудитории, призвав всех направить энергию, которая тратится на чтение новостей и комментарии в соцсетях, в мирное русло.

«В нас, помимо страха, обиды, злости, еще живет любовь и забота. И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей. Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло», — написала Лиза Туктамышева.

Она призвала поддерживать тех, кому сейчас труднее, заботиться о близких, помогать благотворительным фондам и организациям.

«Можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи, как правило, у каждой организации есть перечень необходимого. Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь», — предложила Лиза Туктамышева.

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