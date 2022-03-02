Алеся Клочко из «Дома-2» показала подросшую дочку Стефанию

Экс-участница реалити-шоу Алеся Клочко вместе с малышкой отдыхает в Таиланде.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алеся Клочко — ярая зоозащитница.

Поэтому в ее микроблоге фотографии кошек и собак появляются с завидной регулярностью. А вот свою дочку Стефанию Алеся Клочко показывает подписчикам нечасто.

Сейчас вместе с малышкой Алеся Клочко отдыхает в Таиланде. Фото, на котором Стефания запечатлена в панамке и белой тунике, Алеся Клочко поделилась в микроблоге.

«Когда мы прилетели, людей было очень мало. Но с сегодняшнего дня их стало значительно больше», — написала под фото дочки Алеся Клочко.

Напомним, на проекте «Дом-2» Алеся Клочко провела всего несколько недель. Но она запомнилась телезрителям благодаря своему необычному поведению и открытости.

Покинув проект, Алеся Клочко встретила возлюбленного в родном городе Тюмени, вышла замуж и в декабре 2018 года родила дочку Стефанию.

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