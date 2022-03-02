«Аллу люблю и уважаю»: Шаляпин отреагировал на слухи о воссоединении с 77-летней Пеняевой

Прохор Шаляпин прославился, когда принял участие в «Фабрике звезд». Потом он стал регулярно появляться на телевизионных шоу. Однако поклонников стала интересовать его личная жизнь.

Он состоял в браке с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной, но их союз оказался непрочным. А в 2021 году в США артист сыграл тайную свадьбу с канадской миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис, которая тоже была старше его. Но вскоре Шаляпин овдовел.

И вот теперь, спустя почти полгода после смерти Татьяны, появились слухи, что певец вернулся к своей любовнице — 77-летней Алле Пеняевой. Она была его первой любовью.

Поэтесса заметила привлекательного артиста на одном из первых концертов музыканта, когда он только приехал в столицу из Волгограда. О том, что Прохор якобы снова с ней воссоединился, рассказах хирург Карл Тавберидзе.

Однако сам артист поспешил опровергнуть его слова. Он был весьма удивлен, когда прочитал интервью о своей личной жизни.

«Аллу люблю и уважаю — она золотой человек, мой давний, близкий друг, но этот фейк — не более, чем пиар хирурга. Со мной не согласовывал это даже. Еду в поезде, читаю и диву даюсь. Сейчас не до водевилей совершенно», — написал в соцсети Шаляпин.

К слову, он также признался, что оказался среди тех звезд, чьи телефоны недавно слили в Сеть. Певец пояснил, что сменил номер телефона, чтобы не получать звонки от хейтеров.

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