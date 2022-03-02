Выписалась из больницы! 88-летняя Доронина смогла победить ковид и уехала отдыхать в пансионат

88-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина смогла излечиться от ковида и его последствий и уже выписалась из больницы, сообщил ТАСС.

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал, что в настоящий момент актриса отдыхает в пансионате «Барвиха» и чувствует себя замечательно.

Ранее стало известно, что президент театра долго не соглашалась лечь в клинику, хотя тест на вирус у нее был положительным. Только после долгих уговоров звезду советского кино удалось разместить в лечебное заведение. Она быстро нашла общий язык с персоналом и даже пошутила, что неплохо провела там время, поблагодарив врачей за помощь.

Напомним, Татьяна Доронина снималась в таких картинах, как «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Валентин и Валентина» и других.

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