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«Прекратить стравливать людей»: Любовь Толкалина высказалась на фоне событий на Украине

Актриса Любовь Толкалина призвала всех соблюдать спокойствие и не ссориться.

«Прекратить стравливать людей»: Любовь Толкалина высказалась на фоне событий на Украине
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba/

Звезда театра и кино Любовь Толкалина эмоционально высказалась на своей страничке в Instagram в связи с событиями на Украине.

Она обратилась ко всем, кто видит ее публикации, с призывом остановить поток ненависти.

«Прекратить истерику! Прекратить ненависть! Прекратить разделять людей! Немедленно! Это проклятие!» — написала Любовь Толкалина.

Она сделала акцент на том, что сейчас важно помогать и поддерживать друг друга, молиться и не нагнетать.

«Прекратить стравливать людей! Была бы рядом — дала бы пощечину, чтобы вменять! Озверели все! Прекратить бессмысленную истерику! Прекратить давить на чувства и искать виноватых! Их нет! Страдают все!» — заключила Любовь Толкалина.

Возможность оставлять комментарии под постом актриса отключила, чтобы лишний раз не провоцировать злость.

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