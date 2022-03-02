Британский футболист Дэвид Бекхэм отметил Масленицу и виртуозно напек русские блины

Спортсмен сказал, что всегда отмечал этот праздник с женой.

Дэвид Бекхэм рассказал, что каждый год отмечает Масленицу со своей любимой женой Викторией. Причем делает это британский футболист покруче некоторых россиян.

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Спортсмен вместе с дочкой Харпер Севен собственноручно напек целую гору тонких русских блинов, с легкостью подбрасывая их и переворачивая в полете. Он явно это делал не в первый раз. Поклонники были в восторге!

Напомним, Дэвид Бекхэм женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм (в девичестве — Адамс). У него трое сыновей и любимица-дочка, чье имя он перманентно написал в виде тату на своем теле.

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