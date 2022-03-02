«Маме»: улетевшая из России Собчак показала трогательную открытку от сына

Ксения Собчак сильно переживает в жарких странах за судьбу своей родины.

Ксения Собчак вслед за Ксенией Бородиной и женой Дмитрия Диброва улетела из России в жаркие страны. Все селебрити при этом утверждают, что планировали эти отпуска заранее, ну так совпало просто.

Собчак сказала, что даже оставила в Москве мужа и пригласила на его спектакль в театр. Не забыла напомнить, что она русская и гордится этим, дескать, из любимой страны сбегать не собирается.

В личном блоге она опубликовала трогательную открытку, которую ей сделал сын Платон. Вся в сердечках, она была украшена милой подписью: «Маме». Под этим фото Ксения Собчак не удержалась — порассуждала о политике, выразив надежду, что переговоры глав России и Украины пройдут продуктивно.

«Уступите друг другу сегодня! Пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших», — взмолилась Собчак.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.