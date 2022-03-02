Ответ на санкции: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян решили пожениться

Пара сообщила, что готовится вступить в брак после нескольких лет совместной жизни и рождения троих детей.

Сенсационную новость сообщила в своем микроблоге известная журналистка Маргарита Симоньян.

Она и отец троих ее детей, режиссер Тигран Кеосаян, решили вступить в законный брак после нескольких лет совместной жизни.

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!» — написала Маргарита Симоньян.

Поклонники пары с воодушевлением отреагировали на эту новость. Они поздравляют Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с предстоящим событием.

Напомним, пара уже несколько лет живет в гражданском браке, за время которого у них родились дочери Марьяна и Маро и сын Богдан.

Не вступать в официальные отношения было сознательным выбором Маргариты Симоньян. Она не раз признавалась, что Тигран Кеосаян периодически делает ей предложение.

«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем?» — высказывалась как-то Маргарита Симоньян.

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