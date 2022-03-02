«Есть право жить так, как я хочу»: Андрей Черкасов оправдался за отдых на Мальдивах в сложное время

Бывший участник «Дома-2», а ныне его ведущий Андрей Черкасов в эти дни отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах.

В микроблогах супругов сейчас появляется красивый и благостный контент — шикарная природа, океан, счастливые лица Черкасова и его супруги.

В одной из публикаций Андрею Черкасову пришлось объяснить свое поведение подписчикам.

«И пусть весь мир подождет. Нет, я не делаю вид, что ничего не происходит. И мне не все равно. Просто у меня есть мое право — жить так, как я хочу. Выкладывать на своей странице то, что я хочу. Не поддаваться истерике и не прогибаться под требования озлобленных и напуганных сердец. И, отбросив эмоции, признайтесь честно: неужели вы не хотели бы быть подальше от всех бед и проблем здесь», — написал Андрей Черкасов.

Напомним, на Мальдивы ведущий «Дома-2» и его жена Кристина отправились после конфликта в семье. Пара сумела преодолеть кризис и теперь надеется, что ей удастся освежить свои чувства.

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