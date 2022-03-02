А педикюр мандариновый: Волочкова вслед за Орбакайте похвасталась маникюром в натуральном стиле

Звезды все чаще отказываются от ярких покрытий и длинных ногтей.

Казалось, что любовь россиянок к ярким маникюрам и длинным наращенным ногтям не вытравишь. Но нет, тренд на натуральность все больше набирает обороты.

И вот отечественные звезды одна за другой делают скромненькие ноготочки. Так с маникюром «а-ля натюрель» уже отметились Кристина Орбакайте и Вера Брежнева.

Теперь навела красоту в салоне и балерина Анастасия Волочкова. Звезда сделала полупрозрачное покрытие на кареобразных ногтях своих рук. А вот на ногах все-таки решила сделать сочное мандариновое покрытие. К слову, этот тон — тренд сезона. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

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