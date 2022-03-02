Звезда «Кадетства» Александр Головин показал красавицу-возлюбленную

Актер начал новую жизнь. Он уверяет, что на этот раз у него все серьезно с новой избранницей.

Александр Головин стал знаменитым, когда снялся в сериале «Кадетство». Светловолосый, харизматичный актер сразу полюбился зрителям. Потом он также сыграл в фильме «Елки», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Сволочи».

У него появилась целая армия поклонниц, но о своей личной жизни он долго молчал. В 2019 году артист оказался в центре скандала. Его коллега Ангелина Поплавская заявила, что растит дочку звезды Оливию. Ей пришлось через суд доказывать его отцовство.

Но теперь Головин решил начать новую жизнь. Оказалось, что уже около двух лет он счастлив в отношениях с новой избранницей. Они познакомились на съемках документального фильма о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, попавших в тюрьму за драку.

Александр сыграл игрока итальянской «Фиорентины», а молодая актриса изобразила его девушку. В итоге они стали парой и в настоящей жизни. Его возлюбленную зовут Александра Соботковская.

На днях артист впервые представил ее публике. Они вместе пришли на телепередачу. Там Головин поделился историей знакомства.

«У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: „Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая“. Я отвечаю: „Не очень. Я по сценарию иду“. Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня», — рассказал он в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» телеканала НТВ.

Поклонники рады за Александра и отмечают, что они очень гармоничная пара. «Красивые, вместе смотритесь улет», «Суперские, балдею от вас, от вашей пары! Самые классные», «Такие классные, как вы мне нравитесь», «Ух ты, крутые какие. Улыбашки, счастья вам, любви, здоровья, исполнения желаний и творческих успехов», — стали писать пользователи Сети.

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