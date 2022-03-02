«Я всегда ухожу от этого вопроса»: Авербух проговорился о любимых парах на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что ему всегда сложно назвать самые его любимые пары на шоу «Ледниковый период». Впрочем, он готов в этот раз сделать исключение.
«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев».
По словам Ильи Авербуха, эти три пары все помнят, прекрасно знают и очень любят болельщики, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
Напомним, что именно Илья Авербух — идейный вдохновитель «Ледникового периода». Он уже много лет формирует пары участников.
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