«Я всегда ухожу от этого вопроса»: Авербух проговорился о любимых парах на «Ледниковом периоде»

По словам хореографа, в данной ситуации ему бы не хотелось кого-то обидеть.

Хореограф Илья Авербух заявил, что ему всегда сложно назвать самые его любимые пары на шоу «Ледниковый период». Впрочем, он готов в этот раз сделать исключение.

«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев». Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, эти три пары все помнят, прекрасно знают и очень любят болельщики, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что именно Илья Авербух — идейный вдохновитель «Ледникового периода». Он уже много лет формирует пары участников.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.