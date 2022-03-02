Режиссер Бортко: «В Голливуде потеряют миллиард, который раньше зарабатывали на нас»

Пока многие плачут по поводу того, что известные голливудские кинокомпании ушли из России, режиссер, народный артист России Владимир Бортко считает, что такая ситуация только на руку нашей стране.

«Голливуд потеряет миллиард, который раньше зарабатывали на нас. Но это означает, что мы сейчас должны резко увеличить производство собственных кинофильмов. И, поверьте мне, это количество потом сразу даст и качество. Понятно, что американцы делают лучше фильмы, тем не менее количество, которое будет увеличено, может увеличить и качество. Таким образом кинотеатры будут наши, и таких, которые рады возрождению российского кино, 99,9%. Уход Голливуда поднимет наше кино на новый уровень», — заявил артист изданию «ФАН».

Напомним, события на Украине коснулись и киномира. К санкциям против России присоединился и Голливуд. Так, компании Disney и Sony Pictures приостанавливают прокат своих фильмов в России.

А накануне премьеры блокбастера «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с участием Роберта Паттинсона стало известно, что россияне не увидят и картину о знаменитом супергерое.

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