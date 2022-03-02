Халк Хоган тайно развелся со второй женой

И уже ходит по барам с новой женщиной.

Знаменитый рестлер и актер Халк Хоган неожиданно решил развестись. Со своей второй женой Дженнифер Макдэниэл силач прожил 11 лет и развелся еще в конце 2021 года, правда, большинство его фанатов об этом не знало.

28 февраля Хоган объявил в соцсетях, что является разведенным мужчиной и теперь встречается с девушкой по имени Скай.

Издание TMZ Sports подняло судебные документы и узнало, что 68-летний Халк подал на развод еще в октябре 2021-го, и до конца года его развели с супругой. А уже в феврале 2022-го рестлера стали замечать в барах и караоке Флориды с новой блондинкой.

Напомним, первый брак актера закончился со скандалом. Его жена Линда (у них есть сын и дочь) обвинила Хогана в домашнем насилии, звезда отрицал, что поднимал руку на свою вторую половинку. Второй же развод борца прошел невероятно тихо. Журналисты даже не знают, друзьями или врагами остались Халк и Дженнифер.

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