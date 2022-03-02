Леди в черном: Виктория Лопырева в закрытом платье в пол отметилась на публике в Дубае

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она не раз становилась особенной гостьей на спортивных мероприятиях.

В последнее время блондинка не только участвует в фотосессиях, но и организует разные мероприятия. В прошлом году она несколько раз приезжала в Россию. Но теперь звезда предпочитает жить в Дубае, куда привезла и сына Марка Лео.

больше по теме Розовая нежность: Лопырева вслед за Водяновой покрасовалась в трикотажном костюме с брюками клеш Победительница конкурсов красоты продолжает отдыхать в ОАЭ.

В последнее время Виктория стала реже выходить в свет. Обычно она любит подчеркивать достоинства своей фигуры. У нее большой гардероб. Но на этот раз она поделилась кадром, сделанном на празднике у друга.

Блондинка облачилась в черное силуэтное платье в пол. Она выбрала закрытый наряд, хотя обычно предпочитала образы с разрезами. Лопырева запечатлелась с именинником.

Поклонники восхитились тем, как выглядит российская красавица. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красотка», «Ох, какая магия черного», «Безумно хорошенькая», «Вот это платье», «Вы в любом образе бесподобны», «Ну просто сногсшибательная», «Просто нет слов», «А почему такое закрытое платье? На вас непохоже», «Ох, вы бесподобны! Прям лебедь», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале