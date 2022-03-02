Представитель Анны Нетребко рассказал об эмоциональном состоянии певицы

Артистка переживает сейчас очень тяжелое время.

Основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art, представитель российской оперной певицы Анны Нетребко Максим Берин прокомментировал заявление оперной певицы про уход со сцены.

«Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать», — заявил он.

При этом Анна удалила все свои посты из «Инстаграма» за последнюю неделю.

Напомним, в ближайшее время Анна Нетребко не выступит в театре La Scala, а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале.