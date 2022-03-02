«Возраст — не помеха для любви»: хирург Тавберидзе сообщил, что Шаляпин вернулся к 77-летней Пеняевой

По словам медика, именно с этой пенсионеркой музыкант «нашел свое счастье».

Пластический хирург Карл Тавберидзе сообщил во время беседы с поклонниками в Instagram, что 38-летний певец Прохор Шаляпин вернулся к своей возрастной любовнице 77-летней Алле Пеняевой.

«Прохор Шаляпин известен своими чувствами к дамам несколько старше. Разница в возрасте между ним и одной из партнерш составила более 30 лет. Сейчас Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст — не помеха для настоящей любви!» Карл Тавберидзе

Напомним, что Алла Пеняева старше Прохора Шаляпина на 39 лет. При этом она прекрасно выглядит. У поэтессы, надо заметить, немалое состояние.

Заметим, что пять месяцев назад Прохор Шаляпин похоронил свою жену — канадскую миллионершу Татьяну Дэвис. Алла Пеняева была его первой любовью. Поэтесса заметила его на одном из первых концертов музыканта, когда он только приехал в столицу из Волгограда.

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