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Дочь Заворотнюк показала страшные сообщения, которые ей приходят от украинцев

Напряженная ситуация отражается на эмоциональном состоянии людей.

Дочь Заворотнюк показала страшные сообщения, которые ей приходят от украинцев
Анна Заворотнюк. Фото: Инстаграм

Многие украинцы, в связи со сложной ситуацией в их стране, решили обвинить во всем происходящем простых граждан России. Травле подвергаются не просто обычные люди, но и публичные личности.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала в «Инстаграме», какие страшные сообщения приходят ей от украинцев и граждан других западных стран. Например, один из подписчиков спросил у девушки: «А мама твоя еще не сдохла?».

«Мне мерзко от этих людей», — пишет Аня в соцсетях.

Серьезной травле также подверглись Николай Басков, Родион Газманов, Тина Канделаки, Ольга Бузова и другие звезды.

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