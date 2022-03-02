«Что такое для Киркорова миллион?»: сколько король эстрады зарабатывает на корпоративах

Организатор концертов рассказал, почему экс-мужу Аллы Пугачевой проще спеть на кулуарной вечеринке, чем собрать стадион.

Даже в кризис у популярных российских артистов заработок никуда не исчезнет. Ведь в основном звезды первой величины получают гонорары не на масштабных концертах, а на корпоративах, спев несколько песен под фонограмму.

Богатые люди при этом никуда не исчезли, считает Кирилл Чибисов, партнер агентства «Ру-концерт».

«Все тихонько сидят и наблюдают. А зайдите в любой дорогой ресторан, там, где счет с четырьмя нулями, и вы увидите, что нет свободных столиков!» — сказал он Woman.ru.

По его словам, стадионы — это тема для артистов 2-го и 3-го эшелонов, там особо денег не заработаешь. Суперзвезды их собирают скорее для имиджа.

«Что такое для Киркорова миллион?» — вопрошает он.

За 40 минут Филипп Бедросович может заработать 150 тысяч евро на корпоративе, и снижать свои ставки он не собирается. Однако иногда он соглашается спеть 2-3 песни для узкого круга лиц, тех, кого певец считает друзьями.

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