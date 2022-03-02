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Ани Лорак отменила концерт в России

Из-за ситуации на Украине.

Ани Лорак отменила концерт в России
Украинская певица Ани Лорак. Фото: Инстаграм

Украинская певица Ани Лорак тяжело переживает сложившуюся ситуацию на Украине, как и большинство россиян. Певица сообщила в соцсетях, что решила отменить свой концерт в Санкт-Петербурге. Остальные тоже под вопросом.

Вообще, многие украинские звезды, долгое время работающие в России, в последнее время начали нелицеприятно высказываться в адрес нашей страны. Например, Настя Каменских и Вера Брежнева призывают к агрессии против наших соотечественников.

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