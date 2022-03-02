Кейт Миддлтон заставила переживать продавца, который не узнал ее

40-летняя герцогиня Кембриджская оказалась в неловком положении во время шопинга. Британец не признал члена королевской семьи.

Кейт Миддлтон уже давно стала членом королевской семьи. С 2011 года она состоит в браке с принцем Уильямом.

Их отношения развивались очень медленно, поэтому британцы успели полюбить герцогиню Кембриджскую еще до того, как она стала официальной женой внука королевы Елизаветы II. Теперь многие восхищаются избранницей принца, в особенности ее чувством стиля.

Однако несколько лет назад с Миддлтон произошла неловкая ситуация. После свадьбы пара жила на крупном острове в Уэльсе, где быстро познакомилась с местными жителями.

Дело в том, что Уильям был пилотом спасательной службы королевских ВВС, а его жена часто посещала местные супермаркеты. Однажды Кейт выбирала гидрокостюм в отделе для водных видов спорта, но обнаружила, что не взяла с собой кошелек.

Понравившуюся модель гидрокостюма Миддлтон попросила отложить, но продавец ее не узнал. Ей пришлось представиться. Жена принца подшутила над владельцем магазина и представилась как «миссис Кембридж». Даже после ее слов он не понял, с кем общался.

«Он разглядывал ее и обратил внимание, что это необычная фамилия. Он понятия не имел, кто она такая. А Кейт просто улыбнулась и сказала, что вернется. Он до сих переживает из-за этого», — цитирует The Mirror очевидца событий.

Но это не единственный случай. Миддлтон оказалась в похожей ситуации, когда отправилась с официальным визитом сопровождать принца, а ее приняли за молодую ассистентку Уильяма.

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