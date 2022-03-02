Умер звезда «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов

Известному российскому актеру на момент смерти было всего 57 лет.

На 57-м году жизни умер актер из фильмов «Бригада» и «Антикиллер» Андрей Нагорнов. Сообщение появилось на сайте московского театра «Эрмитаж». Когда и где пройдут похороны — пока неизвестно.

Как отмечается в сообщении, Андрей Нагорнов был замечательным артистом театра и кино, светлым человеком, обладал неповторимым обаянием и удивительным чувством юмора.

«Он был способен захватить внимание зала с первых же секунд своего появления на сцене, многие зрители хорошо помнят его по работам в спектаклях. Светлая память!» Московский театр «Эрмитаж»

Напомним, что на сцене театра Андрей Нагорнов сыграл в таких постановках, как «Белая овца», «Изверг», «Суер-Выер», «О сущности любви», «Кураж», «Карло — честный авантюрист», «Свадьба Кречинского…», «Леди Макбет в Школе клоунов», «Зойкина квартира», «Леля и Минька в Школе клоунов».

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