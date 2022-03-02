Пока Алла прилегла вздремнуть: Галкин на кухне отварил с Лизой макароны и полакомился салатом с руколой

Шоумен Максим Галкин то и дело публикует в Instagram домашние кадры, устраивая кулинарные мастер-классы с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. Алла Пугачева в такие моменты на кухню в родовом гнезде не заглядывает. Певица может спокойно вздремнуть перед ужином в своей спальне, пока ее муж занимается с детьми.

Двойняшки Гарри и Лиза с удовольствием готовят легкие блюда под чутким контролем отца. Так, с дочкой шоумен сначала отварил макароны. Все остальные ингредиенты для блюда Лиза выбрала сама.

К макаронам сестренка Гарика добавила помидоры черри и соус песто, все тщательно перемешав в миске. А сын Примадонны занялся приготовлением легкого витаминного салатика.

Ему понадобилась зелень — рукола, оливковое масло, немного лука (его нарезали кружочками) и томаты. Максим Галкин первым полакомился вкуснейшими блюдами, отметив, что в этом кулинаром батле победила дружба. Макароны с соусом песто, которые приготовила Лиза, не уступали салату с томатами и оливковым маслом.

«Дети, вам на выбор либо красные, либо желтые томаты», — отметил шоумен. «У меня тут макароны и соус песто», — со смехом уточнила Лиза. «А у меня лук, лимон, рукола и оливковое масло», — добавил Гарри. «Ммм.. это гениально! Вкусно и полезно, пойдемте доедать», — снял пробу Максим, полакомившись кулинарными изысками.

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