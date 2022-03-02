А за спиной панорамный вид из окна: 72-летняя Пугачева в платье выше колен и на каблучках щегольнула с мужем в замке

Примадонна то и дело устраивает дефиле в подмосковном особняке в деревне Грязь.

Еще историк моды Александр Васильев, говоря о стиле и звездном гардеробе Аллы Пугачевой, уточнил, что певица в свои 72 года имеет полное право показывать ножки в мини. Искусствовед восхищен тем, как моложаво выглядит артистка, считая, что в этом есть заслуга ее мужа шоумена Максима Галкина.

В супружестве с ведущим программы «Лучше всех!» на Первом канале Алла Борисовна не только похорошела, но и заметно постройнела. Васильев отметил, что он не видит причин запрещать Примадонне носить ее любимые мини-юбки и шортики. Вместе с мужем шоумен Максимом Галкиным певица покрасовалась в замке. Многим поклонникам понравился панорамный вид из окна в особняке. В доме Примадонны всегда много света, особенно летом.

Алла Пугачева покрасовалась в матовом черном монохромном мини-платье выше колен и туфельках на каблучках. Шоумен Максим Галкин приобнял свою жену за талию. Примадонна похвасталась стройной фигурой и изящной осиной талией.

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