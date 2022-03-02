«Давай сделаем это»: звезда «Будки поцелуев» Джоуи Кинг объявила, что выходит замуж

22-летняя американская актриса Джоуи Кинг известная по нескольким фильмам ужасов и франшизе «Будка поцелуев» объявила о том, что выходит замуж.

Ранее звезда встречалась с актером Джейкобом Элорди, с которым снималась в ромкоме «Будка поцелуев», а в 2019 году завязались отношения с молодым продюсером Стивеном Питом. И вот, в красивую дату 2.02.2022, мужчина сделал возлюбленной предложение.

Джоуи сказала «да», но не стала торопиться делиться с фанатами своей радостью. Пост о помолвке с красивыми фотографиями влюбленной пары и кольца с бриллиантом девушка сделала только ко 2 марта.

«Я никогда не знала, что счастье может быть настолько сильным, что оно может забрать воздух из твоих легких, захлестнув каждую часть тебя, что ты не мог не чувствовать свои глаза сияющими от неоспоримой радости, — написала Кинг в Instagram. — Я никогда не знала, что человеческое присутствие и сердце могут ощущаться как настоящий дом. Я никогда не знала, что любовь может быть так бесспорно прекрасна. Я никогда не знала этого до тебя». «Я люблю тебя больше, чем могла бы выразить подпись в Instagram. Тусоваться с тобой вечно звучит как настоящая мечта, так что давай сделаем это».

Дату свадьбы актриса пока не раскрыла.

Добавим, что Джоуи начала сниматься в кино и сериала еще ребенком, поэтому к 22 годам ее фильмография насчитывает почти 60 картин. Она также должна появиться в новом фильме «Быстрее пули» с Брэдом Питтом.

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