Резко пропали из соцсетей: что происходит с Максимом Галкиным и Иваном Ургантом

Одни из самых топовых российских телеведущих Максим Галкин и Иван Ургант неожиданно пропали из социальных сетей. В первую очередь из Instagram.

Если раньше звезды чуть ли не в ежедневном режиме выкладывали свежий контент, то в последние дни словно сквозь землю провалились. Это наводит на определенные размышления.

На страничке Ивана Урганта последний пост появился пять дней назад с началом спецоперации России на Украине. Иван Ургант многозначительно написал: «Страх и боль. Нет войне».

Точно такой же черный квадрат «красуется» и на страничке Максима Галкина. «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» — заявил муж Аллы Пугачевой.

Чуть позже Галкин все-таки появился в соцсетях. Он объявил, что завел свой телеграм-канал, после чего снова пропал из Instagram. Хочется верить, что не окончательно.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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