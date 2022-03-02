Футболист расплакался: Малафеев воссоединился с бывшей женой ради проблемной дочки

Футболист Вячеслав Малафеев воссоединился с бывшей женой Екатериной, чтобы в полном составе встретиться с дочкой Ксенией и забрать ее из реабилитационного центра.
Наследница известного спортсмена пребывала в специализированном учреждении после получения условного срока за сбыт наркотиков. Футболист сразу сказал, что будет поддерживать своего ребенка до конца.
Кадрами трогательной встречи родственников поделилась в Instagram экс-супруга Малафеева. Дома Ксению ждали братья, которые вручили сестре подарки и тепло поздравили с возвращением. Растроганный футболист не сдержал эмоций и расплакался.
Напомним, чета Малафеевых объявила о своем разводе осенью прошлого года. Отношения супругов стали ухудшаться после того, как они потеряли ребенка. Однако сейчас их все чаще можно увидеть вместе. Они воспитывают общего сына Алекса, а также Максима и Ксению — детей от первого брака спортсмена.
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