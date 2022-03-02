Прилучный рассказал правду о разводе с Муцениеце

Актер также признался, какие у него отношения с актрисой прямо сейчас.

Спустя два года после расставания, актер Павел Прилучный рассказал правду о разводе с Агатой Муцениеце. Артист утверждает, что до официального развода они с Агатой уже год не жили вместе.

«Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно… Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить», — пояснил Прилучный в интервью журналу «ОК!».

При этом Павел подчеркнул, что сейчас у них «отличные отношения».

Напомним, актеры поженились в 2011 году, а вскоре на свет появились их наследники — сын Тимофей и дочь Мия. Слухи о ссорах пары появлялись регулярно и чаще всего в кризисах обвиняли именно Павла. Однако окончательный разрыв произошел только в феврале 2020-го.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале.