Таисия опубликовала архивные материалы о дочери, появившиеся в свое время в украинской прессе.

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия в сторис Instagram привела неопровержимые доказательства наличия на Украине нацизма.

Она опубликовала статью из украинской прессы за 2019 год с заголовком: «Умершая Началова была сторонницей террористов «ДНР», пела для боевиков и часто навещала оккупированные города».

«Разве это не нацизм? Без комментариев». Таисия Началова

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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