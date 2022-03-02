Мать Юлии Началовой привела неопровержимые доказательства процветания нацизма на Украине

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия в сторис Instagram привела неопровержимые доказательства наличия на Украине нацизма.
Она опубликовала статью из украинской прессы за 2019 год с заголовком: «Умершая Началова была сторонницей террористов «ДНР», пела для боевиков и часто навещала оккупированные города».
«Разве это не нацизм? Без комментариев».
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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