Ченнинг Татум продолжит франшизу «Шаг вперед» сценическим танцевальным шоу

Голливудскому актеру Ченнингу Татуму понравилось танцевать на съемках музыкальной драмы «Шаг вперед» 2006 года. Теперь у 41-летней звезды появилась идея запустить собственное танцевальное шоу.

Как сообщает издание The Wrap, продюсерская компания Татума Free Association собирается создать подразделение FA Live, которое будет отвечать за сценические проекты. И первым из них будет «Шаг вперед», к которому подключится студия Lionsgate. Проект планируется выпустить на сцену в середине 2023 года.

Постановкой танцевальных номеров займутся хореографы из фильмов Татума «Супер Майк». Что касается сюжета, проект продолжит историю «Шаг вперед», его показы будут проводиться в специально созданном месте. Также это будет что-то вроде академии для молодых танцоров, дающей возможность талантливым ребятам учиться у мастеров.

Напомним, во франшизе «Шаг вперед», стартовавшей в 2006 году, на данный момент уже пять фильмов и два сезона сериала. Ченнинг снялся только в первых двух картинах, затем свою любовь к танцам он направил на франшизу «Супер Майк», в которой играет стриптизера.

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