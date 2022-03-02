«Я езжу в метро – хочу давиться!»: Васильева отказалась от благ, чтобы быть ближе к людям

Татьяна Васильева испытывает неловкость даже тогда, когда ей помогает костюмер.

Актриса Татьяна Васильева — известный трудоголик, при такой занятости в кино и театре не трудно догадаться, что на авто звезда себе точно может заработать.

Однако она по-прежнему продолжает пользоваться общественным транспортом — артистке неловко кичиться достатком, и она не отделяет себя от простых людей.

«Я езжу в метро — хочу давиться, меня это устраивает. Я не злюсь! Мама всегда говорила: „Танечка, вокруг тебя люди, не забывай“. Когда коллеги садятся в сомнительную машинку, а я в Mercedes — мне неловко. Неловко, когда костюмер завязывает шнурки!» — процитировал сайт 5-tv.ru актрису со ссылкой на программу Татьяны Устиновой.

Васильева в принципе никогда не перекладывает на других то, что может сделать сама.

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