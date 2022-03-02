Крис Пайн расстался со звездой «Острых козырьков» Аннабелль Уоллис

Звезда «Стартрека» и «Чудо-женщины», 41-летний голливудский актер Крис Пайн расстался со своей возлюбленной, с которой встречался с 2018 года.

Его девушкой была английская актриса Аннабелль Уоллис (сериалы «Тюдоры» и «Острые козырьки», фильмы «Проклятие Аннабель» 2014-го, «Мумия» 2017-го, «Злое» 2021-го), однако пара не афишировала свои отношения. Звезды так редко появлялись вместе на публике, что и об их разрыве стало известно далеко не сразу.

Как сообщает источник издания Entertainment Tonight, Пайн и Уоллис разошлись еще несколько месяцев назад. В последний раз их видели на свидании в августе 2020 года.

Добавим, что Аннабелль ранее встречалась с популярным музыкантом Крисом Мартином, соблазнившим не одну актрису. А вот о любовных похождениях Криса Пайна известно крайне мало, актер не завел страницы в Instagram и держит свою личную жизнь в тайне.

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