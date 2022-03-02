«Мой король-тигр»: Женя Малахова впервые показала своего кроху-сына в Instagram

Певица родила ребенка две недели назад, но сообщила об этом только сейчас.

Певица Женя Малахова в Instagram сообщила, что впервые стала мамой. На свет появился ее сын. Радостное событие случилось порядка двух недель назад, но сообщила звезда об этом только сейчас.

«Мой король-тигр», — кратко подписала она снимок с новорожденным.

«Поздравляем, какая хорошая новость с утра», «Какое же счастье. Растите здоровыми», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Женя Малахова около двух лет назад вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова. Предприниматель с первого дня говорил, что мечтает о детях от известной певицы.

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