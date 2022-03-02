Без мужа, но с доулой: стало известно, во сколько Наталье Фриске обойдутся роды

Сестра Жанны Фриске Наталья готовится стать мамой. Певица долго скрывала свое интересное положение и объявила о нем совсем недавно. В апреле она родит девочку, имя для которой уже выбрала.

С отцом ребенка Наталья рассталась еще в начале беременности. Растить дочь она планирует одна. А в роддоме ей будет помогать доула — специально обученная помощница при родах. Ее услуги певице обойдутся в 20–35 тысяч рублей. Об этом пишут dni.ru.

Напомним, ранее фолловеры заподозрили, что отцом ребенка Натальи Фриске может быть бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. Недавно певец сам подогрел эти слухи, обратившись к Наталье через соцсети.

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