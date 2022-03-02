Пропустил уже несколько громких премьер с участием своих детей: куда пропал Никита Михалков

Режиссер уже несколько месяцев не показывается на публике.

Режиссер Никита Михалков уже несколько месяцев не появляется на публике. За последнее время он пропустил сразу несколько громких премьер, руку к которым приложили его дети.

Так, знаменитого кинематографиста с нетерпением ждали на недавней премьере сериала «Номинация», режиссером которого стала Надежда Михалкова. Не появился он и на премьере фильма «Мистер Нокаут» сына Артема Михалкова, где тот выступил режиссером.

Как отмечают друзья Никиты Михалкова, его не было даже на премии «Золотой орел», которую он очень любит. Известно, что это так называемое «карманное мероприятие» семьи Михалковых.

По слухам, 76-летний Никита Михалков испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Он никак не может вылечить больную ногу. Ее в свое время он повредил на тренировке.

Во время лечения режиссеру к прочим бедам занесли какую-то заразу. Михалков уже перенес за последние несколько лет семь операций. В общей сложности он был под наркозом почти сорок часов, сообщают Dni.ru.

Напомним, что Никита Михалков — выдающийся российский режиссер. За свою карьеру он снял несколько очень известных картин, которые были удостоены различных российских и международных премий.

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