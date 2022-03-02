«Двое лучших друзей»: Утяшева и Воля поделились редким семейным кадром

Шоумен Павел Воля и чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева вместе более десяти лет. Они воспитывают двух детей — восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию и являются одной из самых крепких пар современного шоу-бизнеса.

Наследников супруги стараются не показывать общественности, но на этот раз сделали исключение. В YouTube-шоу «А поговорить?» пара поделилась общим снимком, на котором они готовили обед.

Ляйсан и Павел занимались раскаткой теста для пельменей, а дети помогали им с начинкой.

«У меня появилось двое лучших друзей», — поделился юморист.

Фанаты отметили, что сын растет копией звездного папы, а дочь похожа на маму.

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