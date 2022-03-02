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«Сейчас всем очень нужен мир»: Слепаков рассказал о боли из-за событий в Донбассе и на Украине

По словам шоумена, мир должен воцариться как можно скорее.

«Сейчас всем очень нужен мир»: Слепаков рассказал о боли из-за событий в Донбассе и на Украине
Семен Слепаков. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Семен Слепаков в Instagram заявил, что получает очень много комментариев в свой директ, как от жителей Донбасса, так и от украинцев. Он видит, сколько у людей боли от происходящих в мире событий.

Семен Слепаков
Семен Слепаков. Фото: Globallookpress.com

По словам Семена Слепакова, боль невозможно измерить. Ее ничем не успокоишь. Сейчас, как он заметил, главное, чтобы наступил мир. Ужас должен прекратиться.

«Я хочу только одного — чтобы и с той, и с другой стороны погибло как можно меньше людей. Сейчас нам всем очень нужен мир. Пусть он наступит как можно скорее».

Семен Слепаков

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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