«Держал автомат и охранял рубежи родины с украинцами»: Агутин отказался от политических лозунгов

По словам музыканта, сейчас самое главное, чтобы кругом воцарился мир.

Певец Леонид Агутин в Instagram заявил, что уже шесть дней находится в полном оцепенении от событий, происходящих на Украине. Он заметил, что всегда был и будет патриотом своей страны.

«Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования». Леонид Агутин

По словам Леонида Агутина, он молится, чтобы обе стороны конфликта наконец-то договорились. Все потому, что каждый новый день приводит к очередным никому не нужным смертям с обеих сторон. Как он заметил, кругом миллионы поломанных судеб.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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