«Вали в свою Турцию!»: бывший муж Ани Лорак пожаловался на травлю в Сети

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в сторис Instagram пожаловался на травлю. Его директ, как он заметил, буквально завален гневными сообщениями. Предприниматель попросил всех успокоиться.

Люди считают, что турецкий бизнесмен в свое время нагло обманул Ани Лорак во время их семейной жизни. Он изменял звезде без зазрения совести.

«Вали в свою Турцию! Испугался за свое халявное имущество. Скоро ты будешь банкрот! Ты этого заслужил. Это закон бумеранга. Ты обманул, предал, обокрал Ани Лорак! Ты это сделал! Ты голодранец!», — стали писать гневные комментарии бизнесмену подписчики.

Напомним, что в 2018 году Мурат Налчаджиоглу был замечен в одном из ночных заведений Киева в компании модели Яны Беляевой. Ани Лорак, когда узнала об изменах мужа, сразу же подала на развод. Ради общей дочери бизнесмен и певица сохранили добрые отношения.

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