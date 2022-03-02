Новости шоу-бизнеса: Нетребко поскандалила с театром La Scala, певица Слава ответила украинским звездам, от кого Наталья Фриске ждет ребенка

Об этих и других популярных новостях 1 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Анну Нетребко исключили из итальянского театра. Также стало известно, от кого Жанны Фриске ждет ребенка. Тем временем Певица Слава эмоционально ответила украинским звездам за их реакцию и обвинения в соцсетях. Эти и другие новости из мира шоу-бизнеса, которые стали популярными 1 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Анна Нетребко ответила итальянскому театру

Итальянский театр La Scala исключил Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на якобы ее «болезнь». В ответ оперная дива обвинила руководство, а также местных журналистов во лжи.

«Я здорова, но не приеду!», — заявила Нетребко в инстаграме.

Анжелика Варум высказалась о ситуации на Украине

Анжелика Варум не появлялась в соцсетях в последние два месяца. Поводом для возвращения стало решение высказаться о ситуации на Украине.

«Мое требование к лидерам обеих стран — незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников! Это наше дело! Это жизни наших граждан!» — написала Анжелика Варум.

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Певица Слава дала эмоциональный отпор украинским звездам

Певица Слава решила дать ответ всем тем звездам шоу-бизнеса, которые в последние дни сеют вражду из-за происходящего на Украине. В своем инстаграме она отметила, что в 2014 году, когда на Донбассе началось кровопролитие, многие из тех, кто сегодня жестоко высказывается, почему-то молчали и тихо зарабатывали деньги в России.

«А где находились украинские звезды, когда все это происходило? Это был адский ад. Где были те, кто сейчас нас гнобят, — звезды, которые с нами дружили, ручки пожимали, зарабатывали деньги и имя у нас? Они находились в России — все эти Потапы и многие-многие другие, которые сейчас нас оскорбляют», — сказала Слава.

От кого родит Наталья Фриске

Сестра Жанны Фриске в этом году впервые станет мамой. Малышка появится на свет в апреле. Артистка уже выбрала для нее имя и решила, что будет воспитывать одна. Об отце ребенка она говорить не хочет.

Однако накануне стало известно, что им может быть бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. Недавно певец сам подогрел эти слухи, обратившись к Наталье через соцсети.

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