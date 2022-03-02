«Действительно написал заявление»: почему Карбаускис до сих пор числится в Театре им. Маяковского

При этом литовском режиссере было поставлено сразу несколько хороших спектаклей.

Литовский режиссер Миндаугас Карбаускис продолжает пока числиться в Театре имени Маяковского, несмотря на то, что несколько дней назад в соцсетях он объявил о своем уходе.

В пресс-службе известного московского театра пояснили, что Миндаугас Карбаускис пока в родную Литвы не уехал и культурное учреждение без худрука не осталось.

«Миндаугас Карбаускис действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста художественного руководителя и передал его в Департамент культуры Москвы. Согласно Трудовому кодексу РФ, Департамент культуры должен расторгнуть с ним договор через две недели». Пресс-служба театра

Напомним, что литовский режиссер поставил сразу несколько хороших спектаклей на сцене Театра имени Маяковского. Именно при нем была открыта после капитального ремонта Сцена на Сретенке, сообщает «Комсомольская правда».

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