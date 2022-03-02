«Он самый внимательный партнер!»: Асмус рассказала о постельной сцене с Козловским

В новом сериале «Люся» Кристина Асмус сыграла роскошную блондинку, которая строила любовь вместе с Данилой Козловским. Режиссером драмеди от создателей «Сладкой жизни» и «Звоните ДиКаприо!» стал Иван Твердовский. Не обошлось и без постельной сцены.

«Я офигела! Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все (специальным скотчем, прикрывающим интимные места на обнаженных телах актеров – Прим. ред.). — 15 секунд, и… мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?». Я ничего не поняла. Все очень быстро, деликатно, ничего не видно. Даня после каждого объятия, прикосновения, команды «стоп» спрашивал: «Тебе удобно? Комфортно? Не переживаешь? Я не внедряюсь слишком в твое пространство?». Он самый внимательный партнер в моей жизни!», — рассказала Асмус в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» на СТС.

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Добавим, что постельные сцены в кино – не новинка для Асмус. Некоторое время назад она сыграла любовь с Иваном Янковским в фильме Клима Шипенко «Текст». Поговаривают, что именно этот момент послужил причиной развода актрисы с Гариком Харламовым.

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