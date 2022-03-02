Отмена концертов: стало известно, куда пропала Анжелика Варум

Анжелика Варум пропала из соцсетей. Последняя ее публикация в инстаграме датируется 1 января 2022 года. После этого певица не выходила на связь, проигнорировала день рождения дочери и годовщину свадьбы с мужем Леонидом Агутиным.

Поклонники стали бить тревогу. Слухи развеял помощник Агутина Дмитрий Староста.

«С ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит. Да, Анжелика и Леонид сейчас в России. А по поводу ее концертов вам надо уточнять у директора: я занимаюсь соцсетями и сайтом Леонида», — цитирует «Комсомольская правда» Дмитрия Старосту.

Добавим, что ближайшее выступление, запланированное на 6 марта в одном из столичных ресторанов, Анжелика Варум отменила.

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