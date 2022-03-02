«Выспалась, наконец»: после знакомства с молодым бойфрендом Волочкова пожаловалась на бессонные ночи

Накануне Анастасия Волочкова решила уделить время себе и отправилась в салон красоты. Балерина сделала маникюр и педикюр, во время которого ей даже удалось поспать. Судя по всему, спать в последнее время у популярной блондинки плохо получается, ведь сейчас она встречается с молодым бизнесменом Дмитрием Корнеевым.

«Я так выспалась, наконец», — написала Волочкова в своем инстаграме, показав кадры после бьюти-процедур.

Напомним, ранее стало известно, что новый возлюбленный 46-летней балерины моложе ее на 20 лет. Дмитрию всего 26 лет и он занимается банным бизнесом. Правда, ранее бывшая возлюбленная Корнеева заявляла, что у начинающего предпринимателя много долгов и кредитов.

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