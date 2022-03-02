«Чудесная девочка»: Гузеева поделилась трогательным снимком с домашним питомцем

Недавно Лариса Гузеева рассказывала своим фанатам, что в их семье произошло пополнение. Теперь в доме телеведущей живет собака, которую назвали Жужа.

Накануне звезда опубликовала ее свежие снимки. Питомец заметно подрос.

«Чудесная девочка Жужа. Согревает и успокаивает. Чувствует всё и понимает. Вот ведь как. Украла сердце», — написала Гузеева.

Фанаты откликнулись на и засыпали актрису комментариями.

«Жужа лучший психотерапевт. Безмолвный и любящий всем сердцем. Чудесный ребетенок, они правда успокаивают. Какая прелесть», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Гузеева вспоминала свое бурное прошлое. Телеведущая не скрывает, что ранее у нее были особые отношения с горячительными напитками, что могло приводить к нестандартным ситуациям.

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