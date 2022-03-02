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«Чудесная девочка»: Гузеева поделилась трогательным снимком с домашним питомцем

Кадр телеведущая опубликовала в своем инстаграме.

«Чудесная девочка»: Гузеева поделилась трогательным снимком с домашним питомцем
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Недавно Лариса Гузеева рассказывала своим фанатам, что в их семье произошло пополнение.  Теперь в доме телеведущей живет собака, которую назвали Жужа.

Накануне звезда опубликовала ее свежие снимки. Питомец заметно подрос.

Жужа
Жужа Ларисы Гузеевой. Скриншот: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Чудесная девочка Жужа. Согревает и успокаивает. Чувствует всё и понимает. Вот ведь как. Украла сердце», — написала Гузеева.

Фанаты откликнулись на и засыпали актрису комментариями.

«Жужа лучший психотерапевт. Безмолвный и любящий всем сердцем. Чудесный ребетенок, они правда успокаивают. Какая прелесть», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Гузеева вспоминала свое бурное прошлое. Телеведущая не скрывает, что ранее у нее были особые отношения с горячительными напитками, что могло приводить к нестандартным ситуациям.

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