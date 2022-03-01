«Сижу в горах, смотрю на дождь»: разбитая инсультом Проклова рассказала, куда спряталась от поклонников

Актриса не хочет показываться на людях после болезни.

68-летняя Елена Проклова недавно перенесла инсульт. Woman.ru актриса рассказала, что не хочет сейчас встречаться с поклонниками и приступать к работе до полного восстановления.

Из больницы она выписалась около месяца назад и предпочитает покой и релакс в своем доме в Сочи.

«Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — сказала Елена Проклова.

Звезда советского кино воспринимает нынешний период, как благодать, ведь, по сути, она впервые за всю свою жизнь никуда не торопится, да и в принципе, отдыхает.

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